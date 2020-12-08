Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Son dakika haberi: 'dan ayrılık açıklaması!

'da 24 Ekim'de sakatlanan ve tam 45 gündür sahalardan uzak kalan yıldız golcü geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu. ABD ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edilen Kolombiyalı golcü Güney Amerikalı gazeteci 'e bir röportaj verdi. İşte Falcao'nun sarı-kırmızılılardaki takımdaki geleceği ve kariyer planlamasına dair önemli konularda yaptığı açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 11:25
Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Falcao'nun Daniel Habif'e verdiği röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle...

Dünyaca ünlü golcü, " ile sözleşme yenileyecek misin?" şeklindeki soruya, "Ne olacağını bilmiyorum. İki yıllık sözleşmem daha var, şimdilik kalmaya devam ediyoruz." diyerek cevap verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Falcao koronavirüs önlemlerinin yoğun alındığı dönemde zamanını nasıl geçirdiğiyle alakalı soruyu ise şöyle cevapladı: "Zor bir dönem geçirdik, bahçeli bir evimiz var ve kızlarımızla burada vakit geçirebiliyoruz. Eşimle birlikte eğlenmeye ve bol bol aktiviteler yapmaya çalıştık. Bize birbirimizi tanımayı öğretti diyebilirim, ben de daha iyi bir eş oldum."

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

35 yaşındaki forvet emeklilik planlarını, "Şimdilik bırakacağım günü planlamadım. Ne yapacağımı ben de merak ediyorum. içinde kalarak bir şeyler yapmak isterim. Sanırım teknik direktör olmayacağım çünkü artık seyahat etmek istemiyorum. Bazı futbolcuların menajerliğini yapabilirim" ifadeleriyle anlattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Kolombiyalı konuyla ilgili soru üzerine, "Zaman zaman fark etmeden telefon numarasını çeviriyorum. Aramızdan ayrılışını kabullenmek çok zor oldu. Acımız hala taze. Tenis oynarken kalp krizi geçirmişti, onu hep kalbimde taşıyorum." şeklinde konuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Falcao uzun süren röportajın sonunda ise kısa cevaplar verdiği bölümde şu soruları yanıtladı:

Tarihin en iyi futbolcusu?
"Maradona, çok etkileyiciydi. Sonra da Cristiano ve Messi gibi canavarlar geldi."

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Tarihin en iyi takımı?
"Guardiola'nın 'sı"

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Birlikte oynadığın en iyi oyuncu?
". İyi bir iletişimimiz var"

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Futbolda daha neler yapmak istersin?
"Kolombiya ile bir şampiyonluk kazanmak istiyorum."

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Hayran olduğu forvet?
"Brezilyalı Ronaldo Nazario"

Son dakika Galatasaray haberi: Radamel Falcao'dan ayrılık açıklaması!

Favori olan hangi takımın taraftarı?
". Gördüğüm en tutkulu taraftar ise Galatasaraylılar.

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