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Kemerburgaz’a başlayacağız

 Kulübü, başta , ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla 'nı hayata geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Kemerburgaz’a başlayacağız

Kulübü, başta , ve kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020'de kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her üye için "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla 'nı hayata geçirdi. Kemerburgaz yanında gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda açıklamalarda bulunan başkan , "Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız ya da tam tersi olacak" ifadelerini kullandı.

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