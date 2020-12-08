Haberler Galatasaray Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2

Yeni nesil Aslanlar sahada hakimiyeti ele alırken 'da gözler ocak ayındaki devre arası dönemine çevrildi. 'in raporuna göre hareket eden ve kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda 4 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. Öte yandan Cimbom 2 yıldıza imza attıracak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 23:52 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 00:10
Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Teknik direktör 'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası planları da netleşti.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

İLK ETAPTA FALCAO SATILACAK!
Sabah'ın haberine göre, 'da yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

LUYINDAMA ELDEN ÇIKARILACAK!
Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

BABEL VE BELHANDA YOLCU!
Aslan'da Falcao ve Luyindama haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.

Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

ALİ AKMAN VE BERAT ÖZDEMİR LİSTE BAŞI!
Aslan'ın yerli hedefinde Bursaspor'un 18 yaşındaki yükselen yıldızı Ali Akman (santrfor) ile G.Birliği'nin 22 yaşındaki orta sahası Berat Özdemir bulunurken, yabancı sürprizlerin de olacağı vurgulandı.

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