Galatasaray'dan dev operasyon! 4 ayrılık 2 transfer

Sarı-kırmızılı takımda değişim rüzgârları esmeye devam edecek. Genç ve yerli futbolcuların ilk 11'e girmesi ve kendilerini ispatlaması herkesin yüzünü güldürdü.





Teknik direktör Fatih Terim'in Hatayspor maçından sonra "Sürprizlerimiz devam edecek. Yeni bir nesil, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyoruz" açıklamasının ardından devre arası transfer planları da netleşti.





İLK ETAPTA FALCAO SATILACAK!

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray'da yönetim, ilk etapta toplam 7 milyon Euro maliyeti bulunan ve hiç verim alınamayan Falcao'yu satacak. Kolombiyalı yıldıza ABD takımlarının ilgisi biliniyor.



Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Falcao, sarı-kırmızılı takımda 26 karşılaşmayı sakatlıkları nedeniyle kaçırdı.





LUYINDAMA ELDEN ÇIKARILACAK!

Başta Everton olmak üzere Premier Lig ekiplerinin istediği Luyindima da elden çıkarılıp genç ve yetenekli transferlere kaynak oluşturulacak.





BABEL VE BELHANDA YOLCU!

Aslan'da Falcao ve Luyindama haricinde iki ayrılığın daha yaşanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde veda edecek.



