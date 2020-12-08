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'da İmparator farkı! Krizi böyle bertaraf etti

'da teknik direktör , milli arada yaşanan krizi başarıyla bertaraf etti. maçı öncesi sarı-kırmızılı ekip 8 eksik verse de tecrübeli çalıştırıcı, yedek oyuncularla harikalar yarattı. Bu dönemde Emre Taşdemir, Oğulcan, Diagne parlarken Aslan zirveye ortak oldu. İşte Terim'in bu başarasının perde arkası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Milli arada as oyuncularını kaybeden ve taraftarlarını korkutan , bu süreçten güçlenerek çıktı. Cimbom'da , , Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda Covid-19'a yakalandı.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Ayrıca Christian Luyindama ve Peter Etebo milli takımda sakatlandı. ile Emre Taşdemir de sakatlar kervanına eklendi.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Bu büyük bir tedirginlik oluştursa da 'in kadrosuna güveni tamdı ve bir bir eksik olan bölgelere yedek oyuncuları monte etti. karşısında alınan beraberliğe ve yükselen eleştirilere karşılık geri atım da atmadı.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

GİDENİN BOŞLUĞUNU DOLDURDU

Rizespor karşısında sakatlara eklenen Saracchi-Emre Taşdemir değişikliği dışında oynama yapmadı. O kadro Karadeniz ekibine deplasmanda tam 4 gol atarken ardından da 'da 3-0'la geçti.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Bu süreçte Emre Taşdemir ile birlikte Oğulcan ve yüksek performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Tabii Taylan, Marcao, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimleri de unutmamak gerekiyor. Tüm oyuncularını hazır tutmayı başaran ve bunun meyveleri de toplayan Terim, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle takımını da yeniden yarışa dahil etmeyi başardı.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

YERLİYE DÖNDÜ

, Hatayspor maçından sonra yabancı kuralına bir kez daha değindi, kuralın değiştirilmemesi için ısrarcı olduğunu tekrar gösterdi.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Tecrübeli teknik adam Hatayspor maçına; Emre Akbaba, Emre Kılınç, Oğulcan, Taylan, Taşedemir ve Fatih ile başladı. İlk 11'de 5 yerli oyuncu sahaya süren Terim; Ömer, Kerem ve 'u sahaya atarak 5 yerliyi korudu.

Galatasaray'da İmparator Fatih Terim farkı! Krizi böyle bertaraf etti

Terim'in Hatayspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'in yaş ortalaması 27.6'ydı… Ancak son anlarda Sekidika, ve Kerem'i sahaya alarak takımı 1 yaş daha gençleştirdi. 26.6 yaş ortalaması ile maçı tamamladı.

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