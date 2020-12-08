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'da büyük değişim! ...

'da geçtiğimiz sezon bazı maçlarda 33'e kadar yükselen , bu sezon yedek oyuncuların devreye girmesiyle tam 25.18'e kadar geriledi. Sarı-kırmızılılarda ismin daha takıma dahil olması durumunda ortalama daha da düşecek.İşte detaylar... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:26 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda 33'e kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti.

Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

karşısında 30 yaşın altında 8 isim sahada yer aldı ve 26.6'ya düştü.

Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

Sonradan oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte bu rakam 25.18'e kadar geriledi.

Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

(35) en yaşlı isim olurken onu (33) ve SofianeFeghouli (30) takip etti.

Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

Kaleci Okan Kocuk ve Christian Luyindama'nın takıma dahil olması halinde Cimbom'un daha da düşecek.

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