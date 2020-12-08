Galatasaray'da büyük değişim! Yaş ortalaması...

Galatasaray bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda yaş ortalaması 33'e kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti.

Hatay karşısında 30 yaşın altında 8 isim sahada yer aldı ve yaş ortalaması 26.6'ya düştü.

Sonradan oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte bu rakam 25.18'e kadar geriledi.

Ryan Donk (35) en yaşlı isim olurken onu Fatih Öztürk (33) ve SofianeFeghouli (30) takip etti.