Diagne’den Fatih Terim paylaşımı

Radamel Falcao'nun yokluğunda sazı eline alan Mbaye Diagne, Hatayspor'u da es geçmedi ve Fatih Terim'in teknik direktörlük kariyerindeki 1000. Gole imza atarak tarihe geçti. Bununla ilgili İnstagram hesabından bir paylaşımda bulunan Senegalli yıldız, "Fatih Terim'in G.Saray'daki 1000. golünü atmış olmak büyük bir gurur. Nice binlere hocam" ifadelerini kullandı. Yeniden Galatasaraylı taraftarların gözdesi haline gelen Diagne'nin paylaşımı büyük ilgi gördü ve 82 bin beğeni, 700'e yakın da yorum aldı.