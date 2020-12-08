Bosna Hersek peşinde

İkinci baharını yaşayan Fatih Terim'e Bosna Hersek talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu olan ve Bosna Hersek Milli Takımı'nın teknik sorumluluğu görevini üstlenen Zvezdan Misimovic'in Terim'i arayarak Milli Takım hocalığı teklifinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray ile birlikte Bosna Hersek'i çalıştırması istenilen Terim'in gelecek resmi teklife göre karar vereceği ifade edildi.