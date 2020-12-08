İkinci baharını yaşayan Fatih Terim'e Bosna Hersek talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu olan ve Bosna Hersek Milli Takımı'nın teknik sorumluluğu görevini üstlenen Zvezdan Misimovic'in Terim'i arayarak Milli Takım hocalığı teklifinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray ile birlikte Bosna Hersek'i çalıştırması istenilen Terim'in gelecek resmi teklife göre karar vereceği ifade edildi.
Bosna Hersek peşinde
İkinci baharını yaşayan Fatih Terim'e Bosna Hersek talip oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50