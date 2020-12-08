Haberler Galatasaray Bosna Hersek peşinde

peşinde

yaşayan 'e talip oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 20:15 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 06:50
Bosna Hersek peşinde

İkinci baharını yaşayan 'e talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu olan ve Bosna Hersek 'nın teknik sorumluluğu görevini üstlenen Zvezdan Misimovic'in Terim'i arayarak Milli Takım hocalığı teklifinde bulunduğu öğrenildi. ile birlikte Bosna Hersek'i çalıştırması istenilen Terim'in gelecek resmi teklife göre karar vereceği ifade edildi.

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