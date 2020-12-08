Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında Ahmed Musa 'nın olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.