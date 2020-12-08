Haberler Galatasaray Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika haberleri

Devre arasında bir forvet bir hızlı kanat oyuncusu takviyesine kesin gözüyle bakılan , bir taşla iki kuş vuracak. Sarı-kırmızılıların kadroya katmak için geri sayıma geçtiği Nijeryalı yıldız , hücum bölgesinde joker görevi görecek. İşte Ahmed Musa transferine dair tüm detaylar ve imza tarihi... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 00:28 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 01:30
Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

Teknik Direktörü 'in, "Bonservisi elinde olan oyuncularla görüşüyoruz" dediği isimlerin ilk sırasında 'nın olduğu ortaya çıktı.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

Sarı-Kırmızılı yönetimin, boşta olan Nijeryalı kanat forvet oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

YÖNETİM ELİNİ ÇABUK TUTTU

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu ancak G.Saray yönetiminin elini çabuk tutup Musa'yı ikna ettiği öğrenildi. Transferde geri sayıma geçildi.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

İMZA İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR

Büyük bir aksilik çıkmazsa 'nın devre arasında 'a imza atması bekleniyor.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

Teknik direktör de golcü oyuncunun transferini ısrarla talep ediyor.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

HÜCUM HATTINDA JOKER

Cimbom'un transferini bitirme noktasına geldiği Musa, sol kanatta ve forvette görev yapabiliyor.

Ahmed Musa transferinde geri sayım başladı! İşte imza tarihi | Son dakika Galatasaray haberleri

Nijeryalı yıldız futbolcu hücum hattında joker görevi görerek takımına güç katıyor.

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