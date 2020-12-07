Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız golcü Hulk ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayındaki transfer döneminde yolların ayrılmayı planlandığı Kolombiyalı futbolcunun Inter Miami ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Radamel Falcao'nun yerine arayışlara başlayan ve olası bir ayrılık durumunda santrfor takviyesi yapacak olan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.



HULK TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde bulunan Hulk Parabia, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten ayrıldığını açıkladı.

34 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçın ardından paylaşım yaptı ve takımına teşekkür ederken, "Shanghai'ya bugün gelmiştim, aynı gün veda ediyorum. Harika bir sevgiyi arkamda bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Shanghai'ya 60 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli forvet, Çin'de 145 maça çıktı ve 76 kez ağları sarstı.