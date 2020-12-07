Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

haberi: 'a müjdesi! Resmen açıkladı

'da 'nun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin artması üzerine gözler santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımın uzun süredir gözdesi konumunda bulunan Parabia'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:04 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:20
Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Geçtiğimiz yaz döneminde de 'ın gündemine gelen yıldız golcü ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı takımın büyük umutlarla kadrosuna kattığı camiada büyük hayal kırıklığı yarattı. Ocak ayındaki döneminde yolların ayrılmayı planlandığı Kolombiyalı futbolcunun Inter Miami ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

'nun yerine arayışlara başlayan ve olası bir ayrılık durumunda santrfor takviyesi yapacak olan 'a müjdeli haber geldi.


Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

HULK TAKIMDAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI!
'ın uzun süredir gündeminde bulunan Parabia, Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ten ayrıldığını açıkladı.

Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

34 yaşındaki futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde elendikleri maçın ardından paylaşım yaptı ve takımına teşekkür ederken, "Shanghai'ya bugün gelmiştim, aynı gün veda ediyorum. Harika bir sevgiyi arkamda bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

Shanghai'ya 60 milyon euro bonservis bedeliyle olan tecrübeli forvet, Çin'de 145 maça çıktı ve 76 kez ağları sarstı.

Transfer haberi: Galatasaray'a Hulk müjdesi! Resmen açıkladı

TÜRKİYE'DEN DE TEKLİF ALDI
bir süre önce yaptığı açıklamada Türkiye'den kendisini isteyen kulüp olduğunu kaydederken, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan teklif aldım. Aynı zamanda Çin'den de teklif geldi. Kararımı vereceğim" demişti.

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