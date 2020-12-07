Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor iel karşı karşıya gelmiş ve mücadelden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Yükselen form grafiği ile beraber Cimbom, saha içindeki problemleri çözerken bu kez rotasını transfere çevirmişti.

Aktarılan bilgilere göre ara transfer döneminde Belhanda ve Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılıların, orta sahaya güçlü bir figürü monte etmek istediği dile getirilmişti.

Bu ismin Fransa Milli Takım forması da giyen Real Betisli Nabil Fekir olduğu ifade edilirken, Cimbom'un yıldız futbolcu işin girişimlere başladığı kaydedildimişti.

İTALYAN DEVİ DE DEVREDE

Aktarılan bilgilere göre Galatasaray ile beraber Fekir'in talipleri gün geçtikçe artmaya başladı. Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın, Fekir için resmen devrede olduğu dile getirildi.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan'ın yıllık yüksek maaş talebinde bulunması Milan'ı arayışa iterken, Hakan yerine gelecek 10 numara için en ciddi adaylardan birinin de Fekir olduğu kaydedildi.

Öte yandan Real Betis kulübünün, Fekir'in satışına sıcak baktığı ve 30-35 milyon euro arası bir bonservis rakamına oyuncusunu göndermeye onay vereceği aktarıldı.

G.SARAY'IN İŞİ ZOR

Öte yandan Galatasaray da Rademel Falcao ile yollarını ayırmasının ardından yıllık 5 milyon euroluk boşluğun bir kısmını Fekir için kullanmayı planladığı kaydedildi.