Haberler Galatasaray Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

'ın dev hedefi için flaş gelişme! Resmen...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar ocak ayında orta sahaya bir 10 numara kazandırmak isterken, gündemine dünyaca ünlü Fransız yıldızı almıştı. Bununla beraber sarı kırmızılıların o isim için transfer görüşmelerine başlayacağı kaydedilirken, bu kez sürpriz bir haber geldi ve Galatasaray'a dev kulübün rakip olduğu ortaya çıktı! İşte o gelişme ve detaylar ... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 16:33
Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

, son olarak Süper Lig'in 11. haftasında evinde Hatayspor iel karşı karşıya gelmiş ve mücadelden 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Yükselen form grafiği ile beraber Cimbom, saha içindeki problemleri çözerken bu kez rotasını transfere çevirmişti.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Aktarılan bilgilere göre ara döneminde Belhanda ve Falcao ile yollarını ayırmayı planlayan sarı kırmızılıların, orta sahaya güçlü bir figürü monte etmek istediği dile getirilmişti.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Bu ismin Fransa Milli Takım forması da giyen Real Betisli Nabil Fekir olduğu ifade edilirken, Cimbom'un yıldız futbolcu işin girişimlere başladığı kaydedildimişti.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

İTALYAN DEVİ DE DEVREDE
Aktarılan bilgilere göre ile beraber Fekir'in talipleri gün geçtikçe artmaya başladı. Milli Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın, Fekir için resmen devrede olduğu dile getirildi.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan'ın yıllık yüksek maaş talebinde bulunması Milan'ı arayışa iterken, Hakan yerine gelecek 10 numara için en ciddi adaylardan birinin de Fekir olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Öte yandan Real Betis kulübünün, Fekir'in satışına sıcak baktığı ve 30-35 milyon euro arası bir bonservis rakamına oyuncusunu göndermeye onay vereceği aktarıldı.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

G.SARAY'IN İŞİ ZOR
Öte yandan da Rademel Falcao ile yollarını ayırmasının ardından yıllık 5 milyon euroluk boşluğun bir kısmını Fekir için kullanmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray'ın dev transfer hedefi için flaş gelişme! Resmen...

Fekir'in, 'a sıcak baktığı ancak Betis, oyuncusundan para kazanmak istediği için bu öneriye yanaşmayacağı iddia edildi.

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