Orta sahada Taylan'ın yanında oynamaya başlayan Cezayirli oyuncu, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında çektiği şutların yarısında boy gösterdi. 12 şuttan 6'sına katkı verdi. 79 dakika sahada kalan Feghouli, Diagne'nin golünü hazırlayan isim oldu. Bu sezonki 3. asistine imzasını attı. Yüzde 92 pas yüzdesiyle oynadı. Karavana 3 şut attı. Ancak 3 şut pası verdi. Ayrıca 3 kez de Hatayspor ceza sahasında topla buluştu.
Feghouli yeni yerini sevdi
Sağ kanattaki yerini Oğulcan'a kaptıran Feghouli, yeni mevkisini yadırgamadı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 19:57 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50