Haberler Galatasaray Feghouli yeni yerini sevdi

yeni yerini sevdi

Sağ kanattaki yerini Oğulcan'a kaptıran , yeni mevkisini yadırgamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 19:57 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Feghouli yeni yerini sevdi

Orta sahada Taylan'ın yanında oynamaya başlayan Cezayirli oyuncu, 'ın karşısında çektiği şutların yarısında boy gösterdi. 12 şuttan 6'sına katkı verdi. 79 dakika sahada kalan , Diagne'nin golünü hazırlayan isim oldu. Bu sezonki 3. asistine imzasını attı. Yüzde 92 pas yüzdesiyle oynadı. Karavana 3 şut attı. Ancak 3 şut pası verdi. Ayrıca 3 kez de Hatayspor ceza sahasında topla buluştu.

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