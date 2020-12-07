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için aşıyı buldu! Bir taşla iki kuş

G.Saray’da Terim; Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri tak-ı ma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 01:06 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 01:08
Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

Cimbom sakatlıklar ve corona vakaları ile sarsılsa da , hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi.

Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda genç oyuncuları takıma monte etti.

Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

FUTBOLU İLE KEYİF VERDİ
Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.

Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI
G.Saray'ın gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi.

Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.

Fatih Terim Galatasaray için aşıyı buldu!

REKABET EN ÜST SEVİYEDE
Hatay maçında gol atan Kerem ile 2, gole katkı veren Oğulcan, forma için iddialı olduklarını kanıtladı. Forma savaşı kızıştı. (Takvim)

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