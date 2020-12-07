Cimbom sakatlıklar ve corona vakaları ile sarsılsa da Fatih Terim, hamleleri ile krizi fırsatı çevirdi.

Okan, Omar, Luyindama, Saracchi, Belhanda, Falcao, Babel, Arda gibi yıldızların yokluğunda Galatasaray genç oyuncuları takıma monte etti.

FUTBOLU İLE KEYİF VERDİ

Son 3 maçın 2'sini kazanan Aslan, Oğulcan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi oyuncularla hem yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu hem de futbolu ile alkış aldı.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI

G.Saray'ın gençlik aşışı istatistiklere de yansıdı. Cimbom son 3 maçta 8 gol atıp 1 gol yedi.

27 isatbetli şut çekti. Yüzde 62 topla oynama yüzde 89 pas isabeti oranı yakaladı.