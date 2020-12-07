Aslan tozu dumana kattı

Galatasaray ciddi eksiklerine rağmen son 3 haftada gaza bastı. Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başından beri uygulamak istediği ancak zaman zaman sekteye uğrayan pasa dayalı ve önde baskı yapan oyundan örnekler vermeye başladı. Son 3 maçta inanılmaz istatistikler ortaya çıktı. Kayseri, Rize ve Hatay'a 54 şut çekip adeta bombardımana tuttu. SARI-KIRMIZILI oyuncular bunlardan 27'sinde kaleyi buldu ve 8 gol kaydetti. Ayrıca bu yüksek hücum performansına karşılık savunmada da harikalar yarattı. Kalesinde sadece 1 gol gördü. Son iki maçta rakiplerine ağlarını kapattı. Bununla birlikte kalesinde bu sezon çıktığı 11 maçta sadece 7 gol gördü ve Muslera'nın yokluğuna rağmen son 10 yılın en iyi performansına imza attı.