Sarı-kırmızılı ekip yoğun mesaisine ise Ziraat Türkiye Kupası ile başlayacak. 15 Aralık'ta 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 18 Aralık'ta Karagümrük (D), 22 Aralık'ta Göztepe ve 26 Aralık'ta ise Trabzonspor (D) ile karşılaşacak ve 11 günde tam 4 maça çıkacak.