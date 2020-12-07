Haberler Galatasaray 11 günde 4 maç yapacak

4 maç yapacak

Ligde lider ile puanını eşitleyen 'ın bu hafta maçı yok. Ancak sarı-kırmızılılar 4 maç yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:05 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
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