Sarı-kırmızılı ekip yoğun mesaisine ise Ziraat Türkiye Kupası ile başlayacak. 15 Aralık'ta 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. 18 Aralık'ta Karagümrük (D), 22 Aralık'ta Göztepe ve 26 Aralık'ta ise Trabzonspor (D) ile karşılaşacak ve 11 günde tam 4 maça çıkacak.
11 günde 4 maç yapacak
Ligde lider Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray'ın bu hafta maçı yok. Ancak sarı-kırmızılılar 11 günde 4 maç yapacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 20:05 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50