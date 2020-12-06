Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Sarı-Kırmızılılarda Sofiane Feghouli yeni bölgesini çok sevdi...

Belhanda 'nın Kayserispor maçı öncesinde koronavirüse yakalanmasından sonra sağ açıktan orta sahaya çekilen Cezayirli yıldız, takımı maestro gibi yönetmeye devam etti.

Çaykur Rizespor deplasmanında nefis bir oyun oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Hatay karşılaşmasında da aynı görevi üstlendi.

Orta sahada top dağıtan, sağ kanada inip orta açan Feghouli, Diagne'nin attığı harika golde de asist yaparak skora katkı sağladı.

Bu sezon 3-1'lik Gaziantep ve 2-1'lik Sivas maçlarında gol pası veren Feghouli üçüncü asistini yaptı.