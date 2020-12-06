Haberler Galatasaray Sofiane Feghouli yerini sevdi!

yerini sevdi!

Younes ’nın yokluğunda orta sahaya çekilen Cezayirli yıldız, Diagne’ye asist yaparak son haftalardaki yüksek formunu taçlandırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Sarı-Kırmızılılarda yeni bölgesini çok sevdi...

Sofiane Feghouli yerini sevdi!

'nın Kayserispor maçı öncesinde koronavirüse yakalanmasından sonra sağ açıktan orta sahaya çekilen Cezayirli yıldız, takımı maestro gibi yönetmeye devam etti.

Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Çaykur Rizespor deplasmanında nefis bir oyun oynayan 30 yaşındaki futbolcu, Hatay karşılaşmasında da aynı görevi üstlendi.

Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Orta sahada top dağıtan, sağ kanada inip orta açan Feghouli, Diagne'nin attığı harika golde de asist yaparak skora katkı sağladı.

Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Bu sezon 3-1'lik Gaziantep ve 2-1'lik Sivas maçlarında gol pası veren Feghouli üçüncü asistini yaptı.

Sofiane Feghouli yerini sevdi!

Sarı-kırmızılılar Feghouli'nin asist yaptığı maçların hepsini kazandı.

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