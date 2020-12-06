Oğulcan parlıyor

Sarı-Kırmızılılara sezon başında katılan Oğulcan Çağlayan, aslanın ağzından aldığı formayı bırakmaya niyeti yok. Erzurum ve Sivas maçlarının son dakikalarında şans bulan 24 yaşındaki futbolcu; Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarına ilk 11'de çıktı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve kaleye dikine giden Oğulcan taraftarların takdirini topladı. Oğulcan, Galatasaray'ın 64. dakikada attığı golde de başroldeydi. Duran topta gelen ortaya kafayı vuran Oğulcan'ın şutunu rakip futbolcu Pablo kendi ağlarına yolladı. Oğulcan yerini 70. dakikada Jesse Sekidika'ya bıraktı.

TAYLAN YİNE DÖKTÜRDÜ

Sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da çok iyi bir oyun ortaya koydu. Orta alanda arı gibi çalışan ve kaptığı toplarla takımını atağa çıkartan Taylan'ın performansı yine beğenildi. 3 top kapma, 1 pas arasıyla oynayan başarılı oyuncu, yüzde 88 pas isabetiyle dikkat çekti.