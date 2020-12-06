Kerem Aktürkoğlu’ndan siftah

88'de Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren 22 yaşındaki oyuncu, soldan yaptığı bindirmede Ömer'le pas alışverişi sonrası şık bir gol kaydetti. Büyük sevinç yaşayan Kerem'in golü VAR'daki incelemenin ardından geçerli sayıldı.

BENİM İÇİN RÜYA GİBİ GÜN

88'de girip 90+4'te gol atan Kerem Aktürkoğlu, "Benim için rüya gibi bir gün. Arkadaşlarım heyecanıma ortak oldu. 'Gol gol, ofsayt değil' dediler. Çok stresliydi. Golü bekledim. Ömer Ağabey, beni çok güzel gördü" dedi.

YUSUF YÜREK BURKTU

Hatay'ın tecrübeli futbolcusu Yusuf Abdioğlu, amcasını koronavirüsten dolayı kaybettiğini söyledi. Gözleri dolan 31 yaşındaki oyuncu, "Hafta içi annemi kaybettim. Cenazesine bile gidemedik. Herkes kurallara uysun" dedi.