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İmparator’la 1000. gol Diagne’den

, Süper Lig'de Hatayspor karşısında 'nin kaydettiği golle teknik direktör 'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 23:04 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
İmparator’la 1000. gol Diagne’den

, Süper Lig'de Hatayspor karşısında 'nin kaydettiği golle teknik direktör 'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı. Terim'in, Galatasaray'daki hocalık kariyerinde atılan 1000 golün 775'i Süper Lig maçlarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

115
Terim'le 1000. gole ulaşan G.Saray'da bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.

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