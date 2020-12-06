İmparator’la 1000. gol Diagne’den

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin kaydettiği golle teknik direktör Fatih Terim'in görevde olduğu süre zarfında 1000. golüne ulaştı. Terim'in, Galatasaray'daki hocalık kariyerinde atılan 1000 golün 775'i Süper Lig maçlarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.



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Terim'le 1000. gole ulaşan G.Saray'da bu goller, 115 farklı oyuncu tarafından atıldı. Rakip futbolcular 24 kez kendi ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.