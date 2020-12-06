Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

'dan -Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-0 yenen haftayı 3 puanla kapatan taraf oldu. Sabah Gazetesi Yazarı da bu karşılaşmayı değerlendirirken, mücadelenin hakemi Erkan Özdamar'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 09:38
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

ardı ardına kazanmaya devam ediyor. Eksik oyuncu, genç oyuncu fark etmiyor.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Zaman zamana çok iyi oynamasa da dün gece maçın kontrolü büyük oranda 'daydı. En önemlisi Taylan kazanıldı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Emre Akbaba, Emre Kılınç sakat ve cezalılar nedeniyle daha fazla süre alıp, çok iyi oynamaya çalışıyorlar.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

En önemlisi ise Diagne... Duygusal bir oyuncu. Gol attıkça kendisine geliyor. Dün gece de tam anlamıyla mükemmel ve birinci sınıf gol attı. Sağdan gelen ortayı ofsayda düşmeden göğüyle alıp, zor açıdan sol ayağıyla vurmak, tam bir golcü becerisi ister. Aslında kimse Diagne'den böyle komplike bir gol beklemiyordu. Basitleri atamadı, çok daha zorunu atıverdi.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Feghouli, Taylan'ın yanında özellikle organizasyonda görev aldı. Aslında yorulana kadar da fena oynamadı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Son 10 dakikaya bakıyoruz. Çoluk çocuk sahada, aslında bu güzel bir ifade. Ali Yavuz, Kerem bunlar sokağa çıksa kimsenin tanımayacağı oyuncular ama Kerem de golünü atıverdi...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Gündüz seansında Alanya kaybedince, artık ligin tepesi iyice karışmış durumda. da eksiklerine rağmen 'Ben de varım' diyor. Ve özellikle maç boyu top kapma ve ikili mücadele üstünlüğü yönünden rakibi, 'ı ezmiş bir Galatasaray var.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

için fazla bir şey söyleyemeyiz. Yeni geldiler, maçın başında da 1-2 pozisyon buldular. Hepsi bu...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Hatayspor maçı hakemiyle ilgili dikkat çeken sözler!

Sahada gerçekten mükemmel bir hakem vardı. Çok beğendim. 1-2 ufak hata yaptı ama böylesi genç bir hakemin, bu kadar iyi performans göstermesi çok sevindirici.

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