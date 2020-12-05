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Son dakika haberi: Falcao sonunda 'in sabrını taşırdı!

'da 5 Kasım'da idmanda sakatlanan ve 2 hafta içinde iyileşmesi beklenen Falcao tam 1 aydır yok. Yıldız futbolcunun sakatlığı sonunda teknik Direktör 'in de sabrını taşırdı. Başkan 'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 23:59
Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

en sonunda konusunda isyan bayrağını açtı.

Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu.

Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

Başkan 'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi.

Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

DÜNYA PARA VERİYORUZ!

Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa
kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Falcao sonunda Fatih Terim'in sabrını taşırdı!

Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi.
Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi. (Takvim)

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