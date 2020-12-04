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Pas trafiği daha da artacak

Pasla oynama oranında son 6 haftada yüzde 76'lık bir ortalama yakalayan , yüzde 75'lik genel ortalama ile 'i geride bıraktı ve ligin zirvesine oturdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:24 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Pas trafiği daha da artacak
Pasla oynama oranında son 6 haftada yüzde 76'lık bir ortalama yakalayan , yüzde 75'lik genel ortalama ile 'i geride bıraktı ve ligin zirvesine oturdu. Guardiola'nın, City'ye uygulattığı önde pas oyununun uygulatmak isteyen Terim özellikle dış sahada yakalanan yüzde 77'lik orandan çok memnun… Ancak iç sahadaki yüzde 73.8'lik oranı yükseltmek istiyor ve Hatay maçıyla bunu uygulamaya hazırlanıyor.

12
Rizespor karşısında sahaya çıkan 16 Galatasaray oyuncusundan 12'si rakip ceza sahasında topla en az bir kez buluştu.

Diagne 8
Oğulcan 7
A. 7
Marcao 2
Emre T. 2
Taylan 2
Donk 1
Kerem 1
Ali Yavuz 1
Emre K. 1
Feghouli 1
Sekidika 1
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