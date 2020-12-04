Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Taylan Antalyalı’ya yüzde 100 zam!

'dan ’ya yüzde 100 !

Galatasaraylı taraftarların '' dediği 'ya yönetim büyük jest yapacak. Yıldız oyuncunun maaşı devre arası 2.2 milyon liradan 4.4 milyon liraya çıkartılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 00:48 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 00:49
Galatasaray'dan Taylan Antalyalı’ya yüzde 100 zam!

Taraftarların '' diye seslendiği 'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 yapacak. Taylan herkesin beğenisini kazandı.

'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak. Yönetim 'le de görüştü.

Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.

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