Haberler Galatasaray Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

onay verdi! 'a yıldız golcü

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılıların gündemine yıldız bir golcü geldi.  basını, Terim’in, devre arası veya sezon sonunda alınması için onay verdiğini bildirdi. Golcü oyuncunun da Galatasaray’a sıcak baktığı belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:11 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

'de sezon sonu şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş gelişmeleri yaşanıyor...

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

ile yaz döneminde sıkça ismi anılan Roman Yaremchuk ile ilgili yeni iddia basınından geldi.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

basını, Teknik Direktörü 'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı kırmızılıların Ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi. Terim'in beğendiği golcünün de Galatasaray forması giymeyi çok istediği kaydedildi.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

BONSERVİSİNİ ÖĞRENECEK
Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı 'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında... Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

Belçika'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

2 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya etmişti. Ukraynalı golcünün, kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

KİMDİR?
Roman Yaremchuk
Ülke:
Doğum Tarihi: 27 Kasım 1995
Boy / Kilo: 1.91m. / 74kg
Pozisyon: Forvet
Kullandığı Ayak: Sağ/Sol

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

KİM GİDECEK?
Falcao ve Diagne'den birisini devre arasında satmayı planlayan buradan gelecek para ile 23 yaşındaki Yaremchuk'a yatırım yapacak.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

RADAMEL FALCAO MART AYINA KALDI
Sakatlıkları ile bezdiren Falcao'nun, Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami takımına gideceği iddia edilmişti. Ancak Ekim sonunda ABD'de sezonu bitti. ABD Ligi MLS için Ocak ayında bir transfer dönemi bulunmazken MLS'de transfer dönemi Mart ayında start alacak.

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

Falcao'nun devre arasında herhangi bir takıma gitmemesi halinde mart ayında ABD'nin yolunu tutacağı ifade ediliyor.

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