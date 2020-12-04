Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a yıldız golcü

Süper Lig'de sezon sonu şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılarda flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray ile yaz transfer döneminde sıkça ismi anılan Roman Yaremchuk ile ilgili yeni iddia Ukrayna basınından geldi.

Ukrayna basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Yaremchuk'un transferine onay verdiğini ve sarı kırmızılıların Ocak ayı veya sezon sonunda 24 yaşındaki santrforu transfer etmek için harekete geçeceğini, oyuncunun an itibariyle Galatasaray'ın transfer listesinin başında olduğu kaydedildi. Terim'in beğendiği golcünün de Galatasaray forması giymeyi çok istediği kaydedildi.





BONSERVİSİNİ ÖĞRENECEK

Sarı-kırmızılı ekibin, son olarak Luyindama'yı Galatasaray'a getiren Fransız menajer Henrotay'dan 1.91'lik Ukraynalı golcü için yardım istediği de gelen haberler arasında... Ünlü menajer, Gent'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini öğrenip yönetime bilgi aktaracak.

Belçika'da başarılı bir performans sergileyen Yaremchuk, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Golcü futbolcu, 15 maçta 8 gol atıp, 3 de gol pası verdi. Ancak Kovid 19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.





2 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ

Gent, Yaremchuk'u 2017 yılında Dinamo Kiev'den 2 milyon euro'ya transfer etmişti. Ukraynalı golcünün, kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Belçika'da 124 maça çıktı, 46 gol atıp, 13 de asist yaptı.





KİMDİR?

Roman Yaremchuk

Ülke: Ukrayna

Doğum Tarihi: 27 Kasım 1995

Boy / Kilo: 1.91m. / 74kg

Pozisyon: Forvet

Kullandığı Ayak: Sağ/Sol





KİM GİDECEK?

Falcao ve Diagne'den birisini devre arasında satmayı planlayan Galatasaray buradan gelecek para ile 23 yaşındaki Yaremchuk'a yatırım yapacak.





RADAMEL FALCAO MART AYINA KALDI

Sakatlıkları ile bezdiren Falcao'nun, Beckham'ın sahibi olduğu İnter Miami takımına gideceği iddia edilmişti. Ancak Ekim sonunda ABD'de transfer sezonu bitti. ABD Ligi MLS için Ocak ayında bir transfer dönemi bulunmazken MLS'de transfer dönemi Mart ayında start alacak.



