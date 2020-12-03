Terim’den ince dokunuş

Rize'de alınan 4-0'lık galibiyet, Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a yenilmesi, Galatasaray'ı ligde ikinci sıraya taşıdı. Sarı-kırmızılılarda işler rayına girmeye başladı ancak Terim detaylar üzerinde durmaya devam ediyor. Bunların başında da takım mesafesi geliyor. 55.3 metre olan takım mesafesi Terim'e göre hala çok uzun. Ayrıca 42.4 metrelik savunma mesafesinin durumu da hiç iç açıcı değil. Bu nedenle mesafeleri kısaltmak için idmanlarda sürekli uyarılar yapıyor.