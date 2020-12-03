Haberler Galatasaray Terim’den ince dokunuş

’den ince dokunuş

Tecrübeli teknik adam, takım ve mesafe mesafelerini kısatacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Terim’den ince dokunuş

'de alınan 4-0'lık galibiyet, 'nin derbide 'a yenilmesi, 'ı ligde ikinci sıraya taşıdı. Sarı-kırmızılılarda işler rayına girmeye başladı ancak detaylar üzerinde durmaya devam ediyor. Bunların başında da takım mesafesi geliyor. 55.3 metre olan takım mesafesi Terim'e göre hala çok uzun. Ayrıca 42.4 metrelik savunma mesafesinin durumu da hiç iç açıcı değil. Bu nedenle mesafeleri kısaltmak için idmanlarda sürekli uyarılar yapıyor.

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