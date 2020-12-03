Haberler Galatasaray Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

böyle açıkladı! " ile takas..." | - haberleri

Ezeli rakibi ile sözleşmesi sona erecek olan için girişimlere erkenden başlayan 'ın takas yoluyla transferi devre arasında bitireceği ve 'ın siyah-beyazlı formayı giyeceği iddia edilmişti. Son zamanlarda iyice yedek kulübesine çekilen Bayram, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:45 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:45
Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam eden 'da çalışmaları da hız kesmiyor.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

23. şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

DORUKHAN TOKÖZ PLANI!

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan , Aslan'ın gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

Milli futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmak isteyen 'ın transferi devre arasında biteceği iddia edilmişti.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

Transferi takasla bitirmek isteyen Cimbom'un 'a göndereceği öne sürülmüştü.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

ÖMER BAYRAM'DAN AÇIKLAMA!

Pek çok eksiğe rağmen Fatih Terim'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında şans tanımadığı Bayram, sessizliğini bozdu.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

Ömer'in, "Şu an 'ın oyuncusuyum ve kimse bana bir şey söylemedi" dediği ifade edildi.

Ömer Bayram böyle açıkladı! "Dorukhan Toköz ile takas..." | Galatasaray - Beşiktaş transfer haberleri

formasıyla bu sezon 12 karşılaşmada 438 dakika süre alan , yalnızca 1 asist kaydetti.

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