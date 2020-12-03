İyileşse bile yedek kalacak

Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Radamel Falcao ile Saracchi'nin durumu maç gününde belli olacak. İki oyuncu, Hatayspor maçına tam hazır olsa bile teknik ekip tarafından yedek kulübesine çekilecek. Solda Emre Taşdemir ve forvette Mbaye Diagne sahaya çıkacak.