Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Radamel Falcao ile Saracchi'nin durumu maç gününde belli olacak. İki oyuncu, Hatayspor maçına tam hazır olsa bile teknik ekip tarafından yedek kulübesine çekilecek. Solda Emre Taşdemir ve forvette Mbaye Diagne sahaya çıkacak.
İyileşse bile yedek kalacak
Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile Saracchi'nin durumu maç gününde belli olacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50