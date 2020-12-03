Galipken pas sayısı artıyor

Maç başına 460 pas yapan Aslan'ın galip durumdayken pas sayısı 467'ye yükseliyor. Beraberlikte bu sayı 461'e düşüyor. Yenikken ise 418'e iniyor. Bu rakamlar, Galatasaray'ın pas oyunu bozulduğu zaman oyun planının işlemediğini ortaya koyarken sarı-kırmızılı ekipte bu soruna da çözüm aranıyor.