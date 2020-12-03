Maç başına 460 pas yapan Aslan'ın galip durumdayken pas sayısı 467'ye yükseliyor. Beraberlikte bu sayı 461'e düşüyor. Yenikken ise 418'e iniyor. Bu rakamlar, Galatasaray'ın pas oyunu bozulduğu zaman oyun planının işlemediğini ortaya koyarken sarı-kırmızılı ekipte bu soruna da çözüm aranıyor.
Galipken pas sayısı artıyor
Galatasaray, iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aksine topla oynamaya galip duruma geçince başlıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50