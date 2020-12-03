Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Radamel Falcao kendisinden bekleneni bir türlü veremedi. Kolombiyalı santrfor sakatlıklardan yakasını kurtaramazken birçok maçta formasından uzak kaldı.

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan Radamel Falcao'nun yılan hikayesine dönen geleceği netleşmeye başladı.

KENDİNİ RİSKE ATMAK İSTEMİYOR!

Kolombiyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı ve bu sebeple kendini riske atmamak adına oynamadığı ifade edildi.

40 GÜNDÜR KAYIPLARDA!

24 Ekim'deki Erzurum maçında sakatlanan Falcao, o günden bu yana takımla çalışmadı. Adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao için ön görülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi.

Ancak aradan tam 40 gün geçti! Rize maçında kadroda olması beklenen Falcao, halen takımla çalışmalara başlamadı.

YENİ ADRESİ INTER MIAMI!

Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Radamel Falcao'nun yeni adresinin David Beckham'ın da ortakları arasında bulunduğu MLS ekibi Inter Miami olduğu belirtildi.