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'da flaş ayrılık! İşte 'nun yeni takımı

'ın büyük sükseyle transfer ettiği camiada hayal kırıklığına sebep oldu. Sakatlıklarla boğuşan deneyimli futbolcu beklenilen patlamayı yapamazken ocak ayında takımdan ayrılacağı ortaya çıktı. İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:23 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:23
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı kendisinden bekleneni bir türlü veremedi. Kolombiyalı santrfor sakatlıklardan yakasını kurtaramazken birçok maçta formasından uzak kaldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan 'nun yılan hikayesine dönen geleceği netleşmeye başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

KENDİNİ RİSKE ATMAK İSTEMİYOR!
Kolombiyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı ve bu sebeple kendini riske atmamak adına oynamadığı ifade edildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

40 GÜNDÜR KAYIPLARDA!
24 Ekim'deki Erzurum maçında sakatlanan Falcao, o günden bu yana takımla çalışmadı. Adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao için ön görülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

Ancak aradan tam 40 gün geçti! Rize maçında kadroda olması beklenen Falcao, halen takımla çalışmalara başlamadı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

YENİ ADRESİ INTER MIAMI!
Takımdan ayrılmayı kafasına koyan 'nun yeni adresinin David Beckham'ın da ortakları arasında bulunduğu MLS ekibi Inter Miami olduğu belirtildi.

Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte Radamel Falcao'nun yeni takımı

ABD'ye transfer olması beklenen Falcao bu nedenle kendini riske atmak istemiyor, 2 kat fazla sakınıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle ocakta Falcao'nun ayrılığı yüksek olasılık gözüküyor.

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