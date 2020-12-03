Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

Sezon sonunda şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Cimbom, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan fakat bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlanamayan genç futbolcu için devreye girdi.

CENK LALECİ AÇIKLADI Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Galatasaray'ın Murat Elkatmış için devreye girdiğini resmen duyurdu.

İŞTE O SÖZLER: Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi Fenerbahçe'yle anlaşmıştık. Son anda bu transfer gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için, bonservis ücretinden dolayı vazgeçti.