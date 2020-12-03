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anlaşamadı devreye girdi!

'de sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen ezeli rakipler bir yandan da çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kollarını sıvayan ve 'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin daha önce transfer listesinde olan fakat anlaşma sağlanamayan futbolcu için devreye girdi. İşte transferde son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:01
Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

Sezon sonunda şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaşmak isteyen ve bir yandan da çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

Cimbom, 'nin listesinde olan fakat bonservis bedeli nedeniyle anlaşma sağlanamayan genç futbolcu için devreye girdi.

Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

CENK LALECİ AÇIKLADI

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, 'ın Murat Elkatmış için devreye girdiğini resmen duyurdu.

Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

İŞTE O SÖZLER:

Murat Elkatmış'ın transferi için sezon öncesi 'yle anlaşmıştık. Son anda bu gerçekleşmedi. Sebebi de Murat'ın sözleşmesinde uzatma opsiyonumuz vardı fakat TFF'nin sitesine bu durum yansımamıştı. Fenerbahçe sözleşmesi devam ettiği için, bonservis ücretinden dolayı vazgeçti.

Fenerbahçe anlaşamadı Galatasaray devreye girdi!

Fenerbahçeli yetkililer, Murat'ın transferi olmayınca Selmani'den de vazgeçtiler. Murat Elkatmış'ı Ümraniyespor maçımızda Galatasaraylı yetkililer takip etmişler. Orhan Terzi hocamız bu durumu bize iletti. Murat Elkatmış, stil olarak Quaresma'ya çok benziyor. (Ajansspor)

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