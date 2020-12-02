Onyekuru ile sıcak temas!

Galatasaray ve Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişti. Monaco'da umduğunu bulamayan ve ara transferde ayrılmayı planlayan genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulüple anılırken dün sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'Avila, İstanbul'a geldi. D'Avila'nın Galatasaray yöneticileriyle bir araya geldiği ve ön bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuşan D'Avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı" derken Galatasaray'ın seçeneklerin başında geldiğini kaydetti. Ayrıca, "İstanbul'da bir iki kulüp daha onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem" ifadesini kullandı.

O TAKIM FENERBAHÇE Mİ?

D'AVILA'nın Onyekuru ile ilgilenen başka takımlar da var" açıklaması gözlerin İstanbul takımlarına çevrilmesine yol açtı. Özellikle Fenerbahçe, Nijeryalı sol kanatla sıkça anılmıştı.