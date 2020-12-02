Olağanüstü kongre iptal

G.Saray Kulübü, 26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle aldığı erteleme kararı hatırlatılırken, "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Böylece Galatasaray'ın kongresi olağan tarihi olan mayıs ayına kaldı.