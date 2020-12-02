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Olağanüstü kongre iptal

G.Saray Kulübü, 'ta yapılması planlanan 'nun iptal edildiğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Olağanüstü kongre iptal

G.Saray Kulübü, 'ta yapılması planlanan 'nun iptal edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle aldığı erteleme kararı hatırlatılırken, "Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Böylece 'ın kongresi olağan tarihi olan mayıs ayına kaldı.

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