Galatasaraylı 'Big Boss' Luyindama yolcu!

Galatasaray 'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden olan Kongolu stoper Luyindama, özellikle İngilizlerin takibinde.

İngiliz kulüpleri, Luyindama için Galatasaray 'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi.

Çaykur Rizespor maçında Demokratik Kongolu oyuncuyu riske atmayan teknik direktör Fatih Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.

Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak Galatasaray'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi.