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Galatasaraylı 'Big Boss' Luyindama yolcu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transferin gözde isimlerinden olan Luyindama'ya özellikle İngiliz kulüplerinden teklif geliyordu. Sarı-kırmızılılar oyuncu için kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 10:57
Galatasaray'ın Kongolu stoper, Luyindama İngiltere yolcusu!

'da gösterdiği performansla transferin gözde isimlerinden olan Kongolu stoper Luyindama, özellikle İngilizlerin takibinde.

Galatasaray'ın Kongolu stoper, Luyindama İngiltere yolcusu!

İngiliz kulüpleri, Luyindama için 'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi.

Galatasaray'ın Kongolu stoper, Luyindama İngiltere yolcusu!

Çaykur Rizespor maçında Demokratik Kongolu oyuncuyu riske atmayan teknik direktör Fatih Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Kongolu stoper, Luyindama İngiltere yolcusu!

Luyindama için Everton ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak 'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray'ın Kongolu stoper, Luyindama İngiltere yolcusu!

Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transferde takıma yapılacak takviyeler için kaynak yaratmayı planlıyor.

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