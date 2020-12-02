Fatih Terim'in "Muhakkak iyileştiği ve kendini iyi hissettiği zaman dönecek" dediği Falcao'nun bu hafta oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak tecrübeli hocanın, Rizespor maçında hattrick yapan Diagne'yi şimdilik kesmeyi düşünmediği belirtildi.
Falcao yedek
Fatih Terim'in "Muhakkak iyileştiği ve kendini iyi hissettiği zaman dönecek" dediği Falcao'nun bu hafta oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:49 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50