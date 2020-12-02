Falcao yedek

Fatih Terim'in "Muhakkak iyileştiği ve kendini iyi hissettiği zaman dönecek" dediği Falcao'nun bu hafta oynanacak Hatayspor maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak tecrübeli hocanın, Rizespor maçında hattrick yapan Diagne'yi şimdilik kesmeyi düşünmediği belirtildi.