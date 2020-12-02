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Big Boss yolcu

Luyindama için ’la yapılan görüşmelerde yol alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Big Boss yolcu

İngılızler, Luyindama için G.Saray'ı yoklamaya devam ederken teknik heyetten de satılmasına izin çıktığı bildirildi. maçında DR Kongolu oyuncuyu riske atmayan Terim'in, Luyindama için 10 milyon euro ve üzerindeki bir teklifin kabul edilmesine onay verdiği ifade edildi. Luyındama için ile temasların devam ettiği, İngiliz ekibinin şimdilik rakam olarak 'ın istediği rakama ulaşmadığı ama ortak bir noktada buluşulmasının beklendiği ifade edildi. Yönetim, Luyindama veya Marcao'dan birisini satarak ara transfere kaynak yaratmayı planlıyor.

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