Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma duygusal bir şekilde veda eden Nijeryalı oyuncunun geri dönmesi gündeme geldi.





Bonservisi Fransız ekibi Monaco'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu ocak ayındaki ara transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılacak.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!

Ajansspor'un haberine göre, Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila İstanbul'a geldi, bir dizi görüşme yaptı ve Galatasaray açıklamasında bulundu. İşte menajerinin yaptığı açıklamalar...

"GALATASARAY SEÇENEKLER ARASINDA"

Konuyla ilgili konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. Galatasaray elbette ki seçeneklerin başında geliyor.

"NEREYE GİDECEĞİNİ KESİN OLARAK SÖYLEYEMEM"

İstanbul'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. Galatasaray'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi.