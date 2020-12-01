Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! Flaş Galatasaray sözleri

Son dakika haberi: 'nun menajeri 'a geldi! Flaş sözleri

'ın ara döneminde yeniden kiralamak için girişimlerde bulunduğu Henry transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında Fransız ekibi Monaco'dan ayrılmaya hazırlanan Nijeryalı yıldızın menajeri 'a geldi ve Galatasaray açıklamasında bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 17:17 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 17:17
Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

'ın gündeminde yer alan Henry ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takıma duygusal bir şekilde veda eden Nijeryalı oyuncunun geri dönmesi gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

Bonservisi Fransız ekibi Monaco'da bulunan 23 yaşındaki futbolcu ocak ayındaki ara döneminde kesin olarak takımdan ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!
Ajansspor'un haberine göre, Nijeryalı oyuncunun temsilcisi William D'avila 'a geldi, bir dizi görüşme yaptı ve açıklamasında bulundu. İşte menajerinin yaptığı açıklamalar...

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

"GALATASARAY SEÇENEKLER ARASINDA"
Konuyla ilgili konuşan D'avila, "Henry, kesin olarak, Ocak'ta Monaco'dan ayrılacak. Kulüple de konuştuk, bu yüzde yüz teyit edilmiş bir bilgi. elbette ki seçeneklerin başında geliyor.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

"NEREYE GİDECEĞİNİ KESİN OLARAK SÖYLEYEMEM"
'da bir iki kulüp de onunla ilgileniyor. Şu anda nereye gideceğini kesin olarak söyleyemem. 'da 17 gol attı, 7 tane gol pası verdi.

Son dakika transfer haberi: Onyekuru'nun menajeri İstanbul'a geldi! İşte Galatasaray sözleri

"MONACO ONUN İÇİN İYİ BİR DENEYİM OLMADI"
Bu rakamlara ulaşıp, ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu göstermek istiyor. Tekrar eski günlerine dönecek. Maalesef Monaco onun için iyi bir deneyim olmadı. Aslında sezona iyi başlamıştı. Ancak oradaki antrenörün farklı planları vardı" diyerek sözlerini tamamladı.

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