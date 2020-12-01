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'da Onyekuru harekatı

'dan Monaco'ya sürpriz Onyekuru teklifi gitti. Bordeaux maçından sonra kadro dışı bırakılan Nijeryalı için Fransız ekibine haklarının yarısı için 3 milyon euro teklif edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

'dan Monaco'ya sürpriz Onyekuru teklifi gitti. Bordeaux maçından sonra kadro dışı bırakılan Nijeryalı için Fransız ekibine haklarının yarısı için 3 milyon euro teklif edildi.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

Monaco daha önce Onyekuru'yu bir daha kiralık göndermeyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

Bunun üzerine yeni bir öneri hazırlayan sarıkırmızılı kulüp, "Kadro dışı bırakıp tamamen değer kaybetmesini beklemek yerine iki tarafın da kazanacağı bir anlaşma yapalım" diye haber yolladı. Şimdi Fransa'dan gelecek yanıt bekleniyor.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

İşte G.Saray'ın sunduğu teklifin ayrıntıları:
Onyekuru'nun haklarının yüzde 50'si için 3 milyon euro verilecek.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

4.5 yıllık sözleşme sürecinde satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'si Monaco'ya...

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

13.5 milyon euro üzerinde bir teklif gelirse, otomatikman satılması.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

12 aylık maaşının tamamının tarafından ödenmesi.

Galatasaray'da Onyekuru operasyonu! İşte yapılan teklif

Monaco'nun 6 milyon euro ödeyerek istediği anda Onyekuru'yu geri alma hakkı.

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