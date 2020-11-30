Haberler Galatasaray Taylan’dan siftah

Taylan’dan siftah

Sezon başından bu yana 'da en çok dikkat çeken performansa imza atan , istikrarlı gidişatını müthiş bir golle de süsleyerek bu sezon siftah yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Taylan’dan siftah

Sezon başından bu yana 'da en çok dikkat çeken performansa imza atan , istikrarlı gidişatını müthiş bir golle de süsleyerek bu sezon siftah yaptı. Büyük sevinç yaşayan genç futbolcu, "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN