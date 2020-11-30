Taylan’dan siftah

Sezon başından bu yana Galatasaray'da en çok dikkat çeken performansa imza atan Taylan Antalyalı, istikrarlı gidişatını müthiş bir golle de süsleyerek bu sezon siftah yaptı. Büyük sevinç yaşayan genç futbolcu, "Takım olarak taraftarımızın gurur duyacağı bir oyunla 3 puan aldığımız için çok mutluyum" ifadesini kullandı.