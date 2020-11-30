Yaz transfer döneminde taraftarın beklediği takviyeleri yapamayan Galatasaray'da yerli oyuncuların performansı yüzleri güldürdü.

Sezon başında as takımda forma giymeleri sürpriz olarak değerlendirilen Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, kendilerine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi.

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan 3 futbolcu, Fatih Terim'in de takdirini kazanırken, deneyimli teknik adam bu isimlere 11'de yer vermeye başladı.

Cimbom'un zirve yarışına ortak olmasında önemli rol oynayan Taylan, Emre ve Oğulcan'ın, takımın en kazanan isimleri arasında yer almaları ise dikkat çekti.

TOPLAM MALİYETLERİ 873 BİN EURO

Ajansspor'un derlediği habere göre; 3 futbolcunun yıllık toplam maliyeti euro kuruna çevrildiğinde sadece 873 bin euro ediyor.

EN ÇOK SÜRE ALAN TAYLAN

Sarı-kırmızılılarda 2 milyon 200 bin Türk Lirası ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Taylan, bu sezon takımın en çok süre alan futbolcusu oldu.

EMRE TAŞDEMİR'İN YILLIK KAZANCI 2.2 MİLYON TL

Sakatlığı bulunan Saracchi'nin yokluğunda sol bekte formayı kapan ve olumlu işler yapan 1995 doğumlu Emre Taşdemir de Taylan gibi 2 milyon 200 bin Türk Lirası'na oynuyor.