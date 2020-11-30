Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da fark yarattı!

, Taşdemir ve 'da fark yarattı!

'da , Taşdemir ve son haftalarda verdikleri katkıyla 'in yüzünü güldürdü. Kendilerine verilen şansı çok iyi değerlendiren 3 futbolcunun yıllık maliyetleri ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:49
Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

Yaz transfer döneminde taraftarın beklediği takviyeleri yapamayan 'da yerli oyuncuların performansı yüzleri güldürdü.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

Sezon başında as takımda forma giymeleri sürpriz olarak değerlendirilen , Taşdemir ve , kendilerine gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

'ın son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan 3 futbolcu, 'in de takdirini kazanırken, deneyimli teknik adam bu isimlere 11'de yer vermeye başladı.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

Cimbom'un zirve yarışına ortak olmasında önemli rol oynayan Taylan, ve Oğulcan'ın, takımın en kazanan isimleri arasında yer almaları ise dikkat çekti.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

TOPLAM MALİYETLERİ 873 BİN EURO
Ajansspor'un derlediği habere göre; 3 futbolcunun yıllık toplam maliyeti euro kuruna çevrildiğinde sadece 873 bin euro ediyor.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

EN ÇOK SÜRE ALAN TAYLAN
Sarı-kırmızılılarda 2 milyon 200 bin ile takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Taylan, bu sezon takımın en çok süre alan futbolcusu oldu.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

EMRE TAŞDEMİR'İN YILLIK KAZANCI 2.2 MİLYON TL
Sakatlığı bulunan Saracchi'nin yokluğunda sol bekte formayı kapan ve olumlu işler yapan 1995 doğumlu Taşdemir de Taylan gibi 2 milyon 200 bin 'na oynuyor.

Taylan, Emre ve Oğulcan yüzleri güldürdü... Minimum maaş maksimum verim!

OĞULCAN 3.75 MİLYON TL'YE OYNUYOR
'ın sezon başında kadrosuna kattığı ise eski takımı karşısında sergilediği performansla dikkat çekti. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu sezonki maaşı ise 3 milyon 750 bin ...

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