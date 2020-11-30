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Muslera müjdesi!

Geçen sezon deplasmandaki maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen yine bir Rize maçının ardından takıma döndü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:10 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Muslera müjdesi!

Geçen sezon deplasmandaki maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen yine bir Rize maçının ardından takıma döndü. Dün Uruguaylı eldivenin, kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu. Bu haber büyük sevinç yarattı. Marcelo Saracchi ve 'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

BİR GÜN MOLA VERDİ

, 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. yönetimindeki antrenmanda, Rize maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Bugün izin yapacak olan Aslan, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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