Muslera müjdesi!

Geçen sezon deplasmandaki Rize maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera yine bir Rize maçının ardından takıma döndü. Dün Uruguaylı eldivenin, kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazırlanan program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı duyuruldu. Bu haber büyük sevinç yarattı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun ise tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

BİR GÜN MOLA VERDİ

Galatasaray, 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Rize maçında tam süre forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Bugün izin yapacak olan Aslan, hazırlıklarına yarın devam edecek.