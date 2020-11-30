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son 15 sezonun en iyisi

, 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 2005-06’daki 4 galibiyet ve 1 beraberlik alınan sezon başlangıcına en çok yaklaştığı dönemi yaşıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:43
Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen , son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

GEÇEN YIL 1 GALIBIYET ALDI
Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan , geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

TAM DA TERİM'İN İSTEDİĞİ
Kayseri maçının ardından Rize'de de eksikler nedeniyle ilk 11 zor kurulsa da ortaya koyulan futbol teknik direktör Fatih Terim'i de mest etti.

Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Özellikle de her oyuncunun hücum katkısı vermesi yüz güldürdü. Forma şansı bulan 16 futbolcudan 12'si rakip ceza sahasında topla buluşurken Diagne (8), Emre Akbaba (7) ve Oğulcan (7) ilk sıradaki isimlerdi. (Sabah)

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