Galatasaray son 15 sezonun en iyisi

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı.

Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.

GEÇEN YIL 1 GALIBIYET ALDI

Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan Galatasaray, geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti.

Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı.

Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.

TAM DA TERİM'İN İSTEDİĞİ

Kayseri maçının ardından Rize'de de eksikler nedeniyle ilk 11 zor kurulsa da ortaya koyulan futbol teknik direktör Fatih Terim'i de mest etti.