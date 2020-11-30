Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi birinci grup aşamasında yer almayacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihlerinde Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması sebebiyle katılmayacaktır" denildi.
Avrupa Ligi’ne katılamayacak
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi birinci grup aşamasında yer almayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50