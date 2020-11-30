Avrupa Ligi’ne katılamayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi birinci grup aşamasında yer almayacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol takımımız, 1-4 Aralık 2020 tarihlerinde Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenecek EuroLeague Women birinci grup aşamasına takımımızda son bir haftada üç oyuncumuzun PCR testlerinin pozitif çıkması sebebiyle katılmayacaktır" denildi.