Haberler Galatasaray Avrupa Ligi’ne katılamayacak

Avrupa Ligi’ne katılamayacak

, FIBA birinci grup aşamasında yer almayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:17 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
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