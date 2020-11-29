Kralın dönüşü

Kayseri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, Çaykur Rize'ye patladı: 4-0. Geçen hafta yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen sarı- kırmızılılar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Aslında maç yine Galatasaray açısından stresli başladı. Kayseri karşısında kaleci Lung'u karşısında bulan Galatasaray bu kez de Gökhan'ı aşmakta zorlandı. 24. dakikada Oğulcan'ın kafası direkten döndü. Ardından Diagne, Gökhan'a takıldı. 30'da Diagne gelişine vurdu, Gökhan bir kez daha çeldi.

TAYLAN'DAN NOKTA ATIŞI

Sarı-kırmızılı ekip açısından kırılma anı ilk yarının uzatma anlarında kazanılan penaltı vuruşuydu. Diagne açılışı yaptı. Bu golle moral bulan Senegalli yıldız, talihsizliğini de yendi. 52 ve 79'da birer gol daha bulup hat-trick ile maça damga vurdu. Karşılaşmanın skorunu 86'da ceza sahası yayı üzerinden nefis bir şut çıkartan Taylan belirledi: 4-0. Geçen sezon Rize'de 3 puanın yanı sıra Muslera ve Andone'yi kaybeden, kırmızı kart görmesi nedeniyle Adem'den olan Cimbom, rakibinden rövanşı bol gollü bir galibiyetle aldı.

OĞULCAN FORMASINA ISINDI

Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. Fatih Terim'in yine başlangıç kadrosunda tercih ettiği genç yıldız, Karadeniz ekibine karşı etkili bir futbol ortaya koydu. Bir kafa şutu direkten dönen Oğulcan, Diagne'nin ikinci golünde de pozisyonu başlatan isimdi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Oğulcan Çağlayan, iyi bir futbol ve iyi bir skorla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Oğulcan, "Bu kez hem oyun hem de skor olarak iyi bir sonuç ortaya koyduk. Umarım böyle devam ederiz. Hedefimiz şampiyonluk" diye konuştu.