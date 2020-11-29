Kopya penaltılar!

Pozisyon devam ederken hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından hareketi bir de ekrandan izledi ve penaltıya hükmetti.

Ayrıca ligin ilk haftasında Çaykur Rize karşısında Enner Valencia'ya yapılan benzer bir hareket sonucu Fenerbahçe de penaltı kazanmıştı. Bu arada maçın 51. dakikasında ise Taylan yerde kaldı ve penaltı bekleyen isim oldu.