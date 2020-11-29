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Kopya penaltılar!

Melnjak’ın dirseği sonucu Emre yerde kaldı. Hakem ekrandan penaltıyı verdi. 2 saat önce de Denizli’ye benzer bir karar çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

, karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Maçın 43. dakikasında Emre Akbaba, Melnjak'ın dirseğinin yüzüne gelmesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.

Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

Pozisyon devam ederken hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından hareketi bir de ekrandan izledi ve penaltıya hükmetti.

Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

Mbaye Diagne gole çevirdi. Aynı pozisyon, 2 saat önce Başakşehir- Denizli maçında da yaşandı. Sadece isimler değişikti.

Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

Arda Kardeşler de VAR'ın uyarısıyla ekrandan izleyip penaltıya hükmetti. Denizlispor skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

Ayrıca ligin ilk haftasında Çaykur Rize karşısında Enner Valencia'ya yapılan benzer bir hareket sonucu de penaltı kazanmıştı. Bu arada maçın 51. dakikasında ise Taylan yerde kaldı ve penaltı bekleyen isim oldu.

Süper Lig'de kopya penaltılar! Çaykur Rizespor Galatasaray maçında...

DOĞRU KARAR

'ın kazandığı penaltı tartışma yaratsa da sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve maçlarında çalınan penaltıları örnek gösterip hakemin 'doğru bir karar' verdiğini ifade ettiler.

(Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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