Kopya penaltılar!

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Maçın 43. dakikasında Emre Akbaba, Melnjak'ın dirseğinin yüzüne gelmesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Maçın 43. dakikasında Emre Akbaba, Melnjak'ın dirseğinin yüzüne gelmesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı.
Pozisyon devam ederken hakem Atilla Karaoğlan, VAR'ın uyarısının ardından hareketi bir de ekrandan izledi ve penaltıya hükmetti.
Mbaye Diagne gole çevirdi. Aynı pozisyon, 2 saat önce Başakşehir- Denizli maçında da yaşandı. Sadece isimler değişikti.
Arda Kardeşler de VAR'ın uyarısıyla ekrandan izleyip penaltıya hükmetti. Denizlispor skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.
Ayrıca ligin ilk haftasında Çaykur Rize karşısında Enner Valencia'ya yapılan benzer bir hareket sonucu Fenerbahçe de penaltı kazanmıştı. Bu arada maçın 51. dakikasında ise Taylan yerde kaldı ve penaltı bekleyen isim oldu.
DOĞRU KARAR
Galatasaray'ın kazandığı penaltı tartışma yaratsa da sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında çalınan penaltıları örnek gösterip hakemin 'doğru bir karar' verdiğini ifade ettiler.
(Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)