Fatih Terim'den Yılmaz Vural açıklaması: İnşallah çabuk iyileşir

Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan Yılmaz Vural için, "Acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an evvel iyi haberlerini gönderir. Hepimizin dualarıyla başaracaktır" diye konuştu.

86 DÜNYA KUPASI 10'UNDU

İmparator , hayatını kaybeden Maradona hakkında, "1986 Dünya Kupası'nda gazeteci olarak onu seyrettim. Çok büyük oyuncuydu. 86 Dünya Kupası onun turnuvasıydı" dedi.



TOMAS: BİZ ÇOK KÖTÜYDÜK

Rize hocası Stjepan Tomas, "Galatasaray'ı tebrik ederim, çok iyilerdi. Biz de bugün kötüydük. Kötü başladık. Hücuma çıkamadık, etkisiz kaldık. Golden sonra gardımız düştü. Değişiklikler yapınca biraz toparladık ama maalesef hücumda etkisiz kaldık" dedi.