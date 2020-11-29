Haberler Galatasaray Fatih Terim: Galatasaray böyle oynar

: böyle oynar

“Dört gol attık, iki mislini kaçırdık. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Dünyadaki elit takımların oynadığı modern futbolu ortaya koyduk. Takımı izlerken çok zevk aldım.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fatih Terim: Galatasaray böyle oynar

Teknik Direktörü , galibiyetten ve oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi. İmparator, "Açıkçası oyun başından sonuna kadar, oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp 2 misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, kaleyi bulan şut yok bildiğim kadarıyla. Dünyadaki elit takımların oynadığı modern oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kazanan model budur. Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 dakika oyuncular müthişti" diye konuştu.

TAŞDEMİR, LUYİNDAMA, ETEBO
İmparator şöyle tamamladı: Geçen senelerde burada 2 kırık 1 bağ bırakmıştık bu sefer 3 puan ve farklı sonuçla dönüyoruz. Kenardan izlerken zevk aldım. Oyuncu değiştirmek istemedim. Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo burada olmak istedi. 'Gerekirse yine sakatlanırız' dediler. Bu benim için çok önemlidir.

BİZE ULAŞIN