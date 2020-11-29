Fatih Terim: Galatasaray böyle oynar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyetten ve oynanan futboldan memnun olduğunu söyledi. İmparator, "Açıkçası oyun başından sonuna kadar, oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp 2 misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, kaleyi bulan şut yok bildiğim kadarıyla. Dünyadaki elit takımların oynadığı modern oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kazanan model budur. Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 dakika oyuncular müthişti" diye konuştu.



TAŞDEMİR, LUYİNDAMA, ETEBO

İmparator şöyle tamamladı: Geçen senelerde burada 2 kırık 1 bağ bırakmıştık bu sefer 3 puan ve farklı sonuçla dönüyoruz. Kenardan izlerken zevk aldım. Oyuncu değiştirmek istemedim. Diagne zaten golcü bir oyuncu. Atmaması sürpriz olur. İlk yarı kaleciye çarpan toplar oldu ama iyi bir geri dönüş oldu. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo burada olmak istedi. 'Gerekirse yine sakatlanırız' dediler. Bu benim için çok önemlidir.