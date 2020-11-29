Emre Taşdemir'den Çaykur Rizespor maçı sonrası flaş sakatlık yorumu! "Oynadıkça kendime geleceğim" | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıktan dönmesinin hemen ardından ilk 11'de başlatılan ve performansı beğeni toplayan Emre Taşdemir, alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı ilk dakikadan itibaren önde götürdüklerini vurgulayan Taşdemir, "Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar hep önde olan taraf bizdik. Hocamızın verdiği taktiği en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Önemli olan iyi oynayıp 3 puan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

Uzun bir dönem sakat olduğunu ve oynadıkça daha iyi bir performans göstereceğini de dile getiren Emre, "Ben oynadıkça kendime geleceğim. Çünkü uzun süre 2, 2.5 sene kadar sakattım. Bunun için oynamam gerekiyor. Oynadıkça daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.