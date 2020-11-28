Galatasaraylı Oğulcan'dan Rizespor maçı sonrası şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Rize deplasmanında 3 puanı 4 golle elde etti. Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, şampiyonluğa ilişkin konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Oğulcan, yaptığı konuşmada, "Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz. Performansımız ve oyuncumuzdan memnun olan taraftarlar da vardı eminim. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Oğulcan, konuşmasının devamında, "İlk yarı yakaladığım bir fırsat var. Bir tane direkten dönen var, bir tanesini de Gökhan çıkardı. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. BU forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım." dedi.