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Galatasaraylı 'dan Rizespor maçı sonrası şampiyonluk açıklaması!

, Süper Lig'in 10. haftasında 'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, mücadelden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sezon başında Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan da müsabakada forma giyerken, maç sonu yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:23
Galatasaraylı Oğulcan'dan Rizespor maçı sonrası şampiyonluk açıklaması!

Süper Lig'in 10. haftasında , Rize deplasmanında 3 puanı 4 golle elde etti. Maç sonrası basına açıklamalarda bulunan Çağlayan, şampiyonluğa ilişkin konuştu.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Oğulcan, yaptığı konuşmada, "Geçen haftaki sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan özür dileriz. Performansımız ve oyuncumuzdan memnun olan taraftarlar da vardı eminim. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Oğulcan, konuşmasının devamında, "İlk yarı yakaladığım bir fırsat var. Bir tane direkten dönen var, bir tanesini de Gökhan çıkardı. Ben hep takım arkadaşlarına yardım eden bir profil oldum. Bu benim önceliğim. BU forma altında önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım." dedi.

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