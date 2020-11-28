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Galatasaraylı Feghouli'den Rizespor maçı sonrası 'e Taylan mesajı!

, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkarken, mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Sarı kırmızılılarda uzun süredir A Milli Futbol Takımı'na çağırılması beklenen , 86. dakikada şık bir vuruşla rakip fileleri avladı. Maç sonrası Feghouli, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü 'e mesaj gönderdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 23:26
Galatasaraylı Feghouli'den Rizespor maçı sonrası Şenol Güneş'e Taylan mesajı!

, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda , 86. dakikada rakip fileleri şık bir vuruşla avladı.

Maç sonrasında Galatasarayl Taylan, sosyal medyadan 3 puan paylaşımı yaparken 'den sürpriz bir mesaj geldi.

FEGHOULI'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ: TAYLAN HAZIR!
Taylan'ın paylaşımının altına yorum yapan Sofiane Feghouli, A Milli Takım Teknik Direktörü 'e mesaj gönderirken, "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." dedi."

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