Galatasaraylı Feghouli'den Rizespor maçı sonrası Şenol Güneş'e Taylan mesajı!

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Taylan Antalyalı, 86. dakikada rakip fileleri şık bir vuruşla avladı.
Maç sonrasında Galatasarayl Taylan, sosyal medyadan 3 puan paylaşımı yaparken Sofiane Feghouli'den sürpriz bir mesaj geldi.
FEGHOULI'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E MESAJ: TAYLAN HAZIR!
Taylan'ın paylaşımının altına yorum yapan Sofiane Feghouli, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e mesaj gönderirken, "Ne zaman milli takım?!! Haydi hocam Taylan hazır." dedi."