Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor Galatasaray maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!

maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!

'in 10. haftasında sahasında ağırladığı 'a 4-0 ile boyun eğerken, sarı-kırmızılıların 3 golü inişli çıkışlı performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan 'den geldi. Senegalli golcü, hat-trick yaptığı mücadele sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:25
Çaykur Rizespor Galatasaray maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!

'in 10. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Konuk ekip Galatasaray mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanırken, gollerin 3'ünü atan Senegalli golcü 3 gol kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Attığı bu 3 golle karşılaşmada büyük pay sahibi olan golcü oyuncu maç sonu yaptığı paylaşımla da sosyal medyada adından söz etttirdi. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında gol sonrası görselini paylaşırken "Acil hat-trick hattı, hat-tricke mi ihtiyacınız var? Arayın. " notunu düştü.

İşte Diagne'nin o paylaşımı...

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