Çaykur Rizespor Galatasaray maçında hat-trick yapan Diagne'den flaş paylaşım!

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Konuk ekip Galatasaray mücadeleyi 4-0 gibi net bir skorla kazanırken, gollerin 3'ünü atan Senegalli golcü Mbaye Diagne 3 gol kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Attığı bu 3 golle karşılaşmada büyük pay sahibi olan golcü oyuncu maç sonu yaptığı paylaşımla da sosyal medyada adından söz etttirdi. 29 yaşındaki oyuncu paylaşımında gol sonrası görselini paylaşırken "Acil hat-trick hattı, hat-tricke mi ihtiyacınız var? Arayın. " notunu düştü.

İşte Diagne'nin o paylaşımı...