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maçı sonrası Diagne'nin değerini açıkladı

Son dakika haberi: İkinci Başkanı 4-0'lık galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Albayrak, zorlu mücadelede 3 golle yıldızlaşan Diagne'nin değerini de duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 21:41 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 22:08
Çaykur Rizespor Galatasaray maçı sonrası Abdurrahim Albayrak Diagne'nin değerini açıkladı

İkinci Başkanı , maçında hat-trick yapan Mbaye Diagne'nin değerinin 15 milyon euro olduğunu açıkladı.

İŞTE ALBAYRAK'IN AÇIKLAMASI:

"Diagne bugün 15 milyon euro. 15 milyon euro vermeleri lazım. İsteyenleri vardı. Diagne'ye ihtiyacımız vardı. Onun da ihtiyacı vardı. Çok büyük bir yatırım yapmıştık. Bugün çok şükür 3 gol attı. Sakatlık olmadı, bu sevindirici. Çok güzel oynadık. karşısında da güzel oynamıştık ama şans bizim yanımızda değildi. Bugün mükemmel oynadık. Sabah kahvaltısında Fatih Hoca ile bunu konuştuk. Babel'i, üçüncü forvet olarak adapte etti. Muslera yok, Okan yok. Sağ sol bek sakat. Stoper sakat. Bazı arkadaşlarımız koronavirüsten dolayı yok. Arda, Omar, yok. Daha sayabileceğim bir sürü futbolcu yok."

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